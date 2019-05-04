Hacı Üzeyir Efendi Cami'sinin temeli atıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Belediye, Müftülük ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan Hacı Üzeyir Efendi Caminin temel atma töreni yapıldı.

Düzenlenen temel atma törenine, Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik, Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan ve vatandaşlar katıldı.

Bin 832 m2 alan üzerinde inşa edilecek olan Hacı Üzeyir Efen Camisinin 40 metrelik iki minaresi olacağı, caminin kapalı alanında ise aynı anda 800 kişinin namaz kılınacağı ve zemin katının 500 m2 olacak şekilde erkek ve bayan taziye evi olacağı öğrenildi.

Hacı Üzeyir Efendi Cami temel atma töreni, Kuran tilaveti ile başladı. Kuran tilaveti ardından açılış konuşmasını yapan Hacı Üzeyir Efendi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Boztemur yapılacak olan cami hakkında bilgiler verdi.

Başkan Yusuf Boztemur, “Camiler, Kuba'da başlayıp Medine'de Peygamber mimarlığı ile devam eden ve daha sonra Anadolu'nun fethi ile her yere konulan adeta bir ülkenin tapusu ve aidiyet sembolüdür. Dünya semasını andıran kubbesi ile resim gibi hat sanatı ile yükseklere doğru uzayıp giden minaresi olan bir cami yapmak ve içindeki huzurla ibadet etmek en büyük bahtiyarlıktır. İşte bugün burada, Müslümanlık tapusuna, bir imza atmak için toplanmış bulunuyoruz. Camimiz bin 832 m2 arsa üzerinde inşa edilecek. Camide kapalı alanda aynı anda 800 kişi namaz kılabilecek. Camimizde 40 metre boyunda çift şerefeli iki minare olacak. Camimizin zemin katı 500 m2 olup erkek taziye evi, bayan taziye evi ve Kuran Kursu olarak planlandı. Tuvalet ve abdest alma yerleri zemin katta olacaktır. Camimizin temeli yeni atıldı. Hayırsever vatandaşların yardımlarını bekliyoruz” dedi.

Ardından temel atma töreni için Kahta İlçe Müftüsü Rıfat Çevik ve Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan tarafından butona basıldı. Programa katılan davetlilere ikramlarda bulunuldu.