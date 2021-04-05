Hafif makineli tüfek ile gezen şahıs yakalandı

Edinilen bilgilere göre, S.Ö., isimli bir şahsın aracında hafif makineli tüfek olduğu bilgisini alan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kısa sürede harekete geçerek aracı takibe aldı. Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda takibe alınan araç Atatürk Barajı Göleti yakınlarında durdu. Araç içerisinde tüfeği temizleyen S.Ö., jandarma ekiplerinin ani baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan S.Ö., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürülürken, araçta bulunan hafif makineli tüfek ile bu tefeğe ait 8 adet mermiye el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.