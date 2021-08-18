Hafif ticari araç alev alev yandı

Adıyaman'da, sürücüsü tarafından pak edildikten kısa bir süre alev alev yanan hafif ticari araç paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü Nuri Demir tarafından Eskisaray Mahallesine kısa bir süre önce park edilen 02 HA 855 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, alev alarak yanmaya başladı. Aracın elektrik aksamından kaynaklanarak çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.