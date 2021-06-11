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Hafif ticari araç bahçeye girdi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bahçede maydanoz toplayan kadına hafif ticari araç çarptı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bahçede maydanoz toplayan kadına hafif ticari araç çarptı.


Edinilen bilgiye göre, Yavuz Selim mahallesi üzerinde bulunan evinin bahçesinde maydanoz topladığı sırada Mehtap Özdemir idaresindeki 02 AAB 631 plakalı Ford marka hafif ticari aracın bahçe duvarına çarparak bahçede maydanoz toplayan Döndü Aslanoğlu'na çarptı.


Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahçe duvarına çarpan hafif ticari araçta maddi hasar meydana geldi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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