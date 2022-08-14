İhlas Haber Ajansı

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Hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında Mertcan K., idaresindeki elektrikli bisiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 06 AS 1326 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklette bulunan Muhammed D., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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