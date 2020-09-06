İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari araç ile minibüs çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Belören Beldesinden Gölbaşı ilçesine giden Ahmet Doğan idaresindeki 46 KL 511 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Doğan yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.