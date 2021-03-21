Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Beytullah Şahin idaresindeki 02 FP 992 plakalı motosiklet ile Zeynal Dirik idaresindeki 34 PT 9310 plakalı Ford marka hafif ticari araçla eski Samsat Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Beytullah Şahin, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.