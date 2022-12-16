Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasından 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman'ın Gölbaşı istikametine gelen Cüneyt Özdemir idaresindeki 80 LR 152 plakalı hafif ticari araç ile Moustafa Abdülaziz idaresindeki 27 MR 800 plakalı motosiklet, Belören Beldesi yol kavşağında çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Moustafa Abdülaziz ile motosiklette bulunan Yusuf Abdülaziz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.