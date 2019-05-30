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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Gaziantep istikametinden Besni şehir merkezine gitmekte olan Türkiye Mahsum idaresindeki 63 MA 1073 plakalı hafif ticari araç ile çevreyolundan Yenikent istikametine gitmekte olan Abdullah Dizdar idaresindeki 02 HS 794 plakalı otomobil, Yenikent Merinos Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücülerden Türkiye Mahsum ile diğer araçta yolcu olduğu öğrenilen 79 yaşındaki Nazlı S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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