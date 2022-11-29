Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Ay idaresindeki 02 AR 788 plakalı hafif ticari araç ile Bilal Koca idaresindeki 80 AC 354 plakalı otomobil, Karapınar Mahallesi 26327 Sokak içerisinde çarpıştı. Meydana gelen kazada 80 AC 354 plakalı araçta bulunan Fatma Koca ve Zühre Koca yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.