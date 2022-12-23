Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı yeni Valilik Kavşağı yakınlarında Mustafa B., idaresindeki 07 TDC 27 plakalı hafif ticari araç ile Gülşah İ., idaresindeki 32 AB 528 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa B., ile otomobil içerisinde bulunan Tuba Ç., ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar hastaneye gitmeyi istemezken polis ekipleri ise kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.