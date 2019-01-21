Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kudret Ç. idaresindeki 02 KD 693 plakalı otomobil ile Betül T. yönetimindeki 46 VG 320 plakalı hafif ticari araç Atatürk Bulvarı Polis Evi yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada araç sürücülerinden Betül T., Kudret Ç. ile araçlarda bulunan Güneş Ç., Cafer Ç., Emine Ç. ve Hamza G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.