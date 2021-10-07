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Hafif ticari araç motosiklete çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Yusuf Korkmaz idaresindeki 47 DA 904 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile Berkan Özpolat idaresindeki 02 FV 073 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Berkan Özpolat yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Öte yandan hafif ticari araç sürücüsü Yusuf Korkmaz'ın motosiklet sürücüsü olan Berkan Özpolat'ın halasının eşi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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