Hafif ticari araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belören Beldesinden Gölbaşı ilçesine gitmekte olan Özgür Engin Şahin idaresindeki 46 LU 802 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, belde çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Özgür Engin Şahin ile araçta bulunan Serkan Korkmaz ve Emirhan Şahin yaralandı. Yaralılar, Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.