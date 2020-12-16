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Hafif ticari araç şarampole devrildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen uçan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole devrilen uçan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine giden İsmail Yeğrim idaresindeki 02 ED 417 plakalı Ford marka hafif ticari araç Ozan köyü çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralılara kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ayakta müdahale yapıldı. Yaralıların sağlık problemlerinin olmadığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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