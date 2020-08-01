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Hafif ticari araç şarampole uçtu: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine doğru giden Abuzer A. idaresindeki 02 KS 168 plakalı Ford marka hafif ticari araç Yukarı Çöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada sürücü Abuzer A. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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