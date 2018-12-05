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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Hamza K. (32) yönetimindeki 20 AN 694 plakalı hafif ticari araç Kahta OSB yolunda direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Hamza K yaralandı.


İhbar üzerine olaya yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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