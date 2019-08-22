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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Baraj Yolu üzerinde Abdullah Gül (18) idaresindeki 33 DMN 79 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Abdullah Gül yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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