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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 6 yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada 2’si ağır 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu yaşanılan kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Seher Yıldız idaresindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Atakent köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanılan kazada araç sürücüsü Seher Yıldız ile araçta bulunan Merve Kaya, Fethiye Yıldız, Yusuf Yıldız, Muhammed Yıldız ve Hüsra Yıldız yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Muhammed ve Hüsra Yıldız'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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