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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Kahramanmaraş karayolu yeni Sanayi Sitesi Kavşağı üzerinde Mehmet Bulundu idaresindeki 02 AAD 323 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.


Yaşanan kazada sürücü Mehmet Bulundu ile Kadir Ata yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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