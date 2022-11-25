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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şarampole yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Adıyaman istikametine giden Muhammed el Samo idaresindeki 02 MA 1586 plakalı Fiat marka hafif ticari araç Çağlayancerit Yol Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.


Meydana gelen kazada sürücü Muhammed el Samo yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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