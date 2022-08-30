Hafif ticari araç takla attı: 1 yaralı

Adıyaman'da, virajı alamayarak takla atan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Şevenk Yolu üzerinde seyir halinde olan Bedrettin Abuka idaresindeli 02 ACG 457 plakalı Ford marka ticari araç, virajı alamayarak takla attı. Takla atarak ters dönen aracın sürücüsü vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.