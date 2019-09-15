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Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Adıyaman’da, dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Kader K. idaresindeki hafif ticari araç, 3.Çevre Yolu ile 30 Ağustos Caddesinin kesiştiği kavşakta dönüş yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak karşı şeride geçti. Yaşanılan kazada hafif ticari araç sürücüsü Kader K. ile araçta bulunan Muhammed K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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