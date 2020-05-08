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Hafif ticari araç takla attı: 4 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.


Kaza, Kahta Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Mehmet Akatay yönetimindeki 34 VJ 8240 plakalı hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan otomobil sürücüsü Mehmet Akatay, Abdu El-Ali, Erdal Yalçın ve Mehmet Sait Kızıl yaralandı. Yaralar yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun niye olduğu öğrenildi.

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