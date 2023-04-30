Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yukarı Nasırlı köyünden Gölbaşı ilçesine gitmekte olan Nihat Küçük idaresindeki 02 ABD 791 plakalı hafif ticari araç, Belören beldesinde yol kenarında bulunan Ramazan Yurtlu'ya (12) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ramazan Yurtlu ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ramazan Yurtlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.