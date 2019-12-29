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Hafif ticari aracın çarptığı genç yaralandı

Adıyaman’da, hafif ticari aracın çarpması sonucu ayağından yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, hafif ticari aracın çarpması sonucu ayağından yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, S.K., idaresindeki 02 BB 852 plakalı hafif ticari araç, Hocaömer Mahallesi Hoca Ömer Cami yanında yolda yürüyen İbrahim Gazi A'nın ayağına çarptı. Ayağından yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İbrahim Gazi A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla alakalı soruşturma sürüyor.

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