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Hafızlık ve Alimlik Okulu Projesi protokolü imzalandı

Adıyaman Valiliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)’nın 2018 yılından beri ortak yürütmüş oldukları Hafızlık ve Alimlik Okulu projesi güncellenerek protokol imzalandı.

Adıyaman Valiliği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)'nın 2018 yılından beri ortak yürütmüş oldukları Hafızlık ve Alimlik Okulu projesi güncellenerek protokol imzalandı.


Vali Mahmut Çuhadar ve TÜGVA İl Temsilcisi İdris Toprak arasında güncellenen protokol ile TÜGVA tarafından açılan kursta okuyan 480 öğrenci sayısı 575'e öğretmen sayısı ise 26'ya çıkarılmış olacak. İmzalanan protokol ile Suriyeli öğrenci ve velilerine entegre programlarla sosyal uyum eğitimleri verilecek olup, Suriyeli 575 öğrencinin kendi dilleri ve kültürlerinin yanında Türkçe eğitimi ve öğretimi yapılacak. TÜGVA Binasında açılan kurslar, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından denetlenecek.


Vali Mahmut Çuhadar, protokolü imzalayarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

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