Hafriyat kamyonu devrildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova köyü girişinde Mahmut Balkesen idaresindeki 60 NP 770 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole devrildi.

Meydana gelen kazada sürücü Mahmut Balkesen yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.