Hain saldırının yaşandığı ilçede teröre lanet yürüyüşü

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde önceki gece polis aracına yapılan hain saldırı sonrasında ilçede teröre lanet yürüyüşü düzenlendi.

Sincik ilçesinde önceki gece devriye görevi yapan polis aracına terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda bir polis memuru ağır yaralanmıştı. Polis memuru Taha Uluçay, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşam savaşı verirken Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turan, Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, teröre lanet yürüyüşü düzenledi. Sincik ilçesine gelen belediye başkanları ile vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı önünde “Kahrolsun PKK” sloganları attı.

İlçe meydanında toplanan kalabalık burada basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Abuzer Karakuş, “İlçemizde dün gece meydana gelen menfur saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Ülkemizin ve ilçemizin huzurunu bozmak isteyen, kirli emeller peşinde olan terör, sindirme ve bezdirme politikası ile vatandaşın huzurunu ve refahını kaçırma peşindedir. Millet olarak bu oyunlara gelmeyeceğimizi, dimdik ayakta kalacağımızı, devletimizin yanında olduğumuzu göstermenin zamanıdır. Sincik ilçesi vatanına, devletine ve sadakatte her zaman emsal teşkil etmiş bir ilçedir. Bu millet, askerini, polisini, halkına uzanan her kanlı elde tek yumruk ve tek yürek olmayı başarmıştır. Harcında birlik, beraberlik ve kardeşlik bulunan bir ülke böylesine kahpece yapılan saldırılarla birbirine daha da kenetlenmekte, bayrağına, polislerine ve askerine daha da sahip çıkmaktadır. Nitekim millet olarak her türlü illegal oluşumların, devlete, millete düşman cenahların karşısında yılmayacağız” diye konuştu.

Samsat Belediye Başkanı Yusuf Turanlı ile Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, terör örgütü PKK'ya lanet ettiklerini ve yaralı polis memuru Taha Uluçay'a acil şifalar dilediklerini söyledi.