İhlas Haber Ajansı

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Hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da, çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da, çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, çeşitli suçlardan hakkında 29 yıl hapis cezası bulunan M.Ö., isimli şahsa yönelik jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs Adıyaman'ın Tut ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Tut ilçe Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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