Hakkında kesinleşmiş cezası bulunan şahıs uyuşturucu satarken yakalandı

Adıyaman'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan uyuşturucu satıcı polis tarafından uyuşturucu satarken yakalandı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adreste Uyuşturucu Madde satıldığı bilgisi alınması üzerine, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheli R.E. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 fişek halinde 41.50 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 0.37 gram Metamfetamin maddesi, 0.46 gram Eroin maddesi, 1 adet Ecstasy hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte 1 adet markası ve seri numarası kazınmış ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 15 adet fişek; 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 2 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınırken, Şahsın Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan, 5 yıl 2 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Operasyonda ayrıca Z.E. isimli şahıs 0.38 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile, Ö. T. ve İ.E. isimli şahıslardan 2 adet Sboxone hap ele geçirildi.

Şüpheli Z.E., Ö.T. ve İ.E. isimli şahıslar göz altına alındı.