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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Adıyaman’da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında kasten adam yaralama olayında hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.C., isimli şahıs yakalandı. Şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporunun ardından jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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