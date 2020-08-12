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Hakkında yakalanma kararı olan kişi jandarmadan kaçamadı

Adıyaman’da, adam yaralama olayına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalanma kararı bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da, adam yaralama olayına karıştığı iddiasıyla hakkında yakalanma kararı bulunan kişi jandarma ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, adam yaralama olayına karıştığı iddia edilen ve hakkında yakalanma kararı çıkarılan A.K., isimli kişi Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucunda jandarma bölgesinde yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına getirilen ve burada ifadesi alınan A.K., daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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