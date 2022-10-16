İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Halı silkelerken beton zemine çakıldı

Adıyaman’da, halı silkelediği esnada dengesini kaybederek 2.

Adıyaman'da, halı silkelediği esnada dengesini kaybederek 2. kattan düşen genç kız yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Malazgirt mahallesinde ikamet eden M.G., isimli genç kız, evlerinin ikinci katında halı silkelediği esnada dengesini kaybederek düştü. 2. kattan beton zemine düşerek yaralanan M.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.