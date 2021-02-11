Halk eğitim kursları devam ediyor

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 2020 yılı Haziran ayında açılan ve Eylül ayında kapatılan kurslar 11 Ocak 2021 tarihinde yeniden açıldı. Tüm illerde olduğu gibi Adıyaman Halk eğitim Merkezi de kurslara hız verdi.

Pandemi sürecinde Adıyaman Halk Eğitim Merkezi tarafından çeşitli mesleki alanlarda toplam 314 kurs açılırken, 5.491 kursiyer bu kurslara katıldı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, 11 Ocak tarihinde kursların yeniden açılmasıyla birlikte yeni kurslar açmaya başladıklarını belirterek, kalorifer ateşçiliği, giyim tasarım, görsel sanatlar, bağlama, cam seramik, bayan deri kol çantası, güzellik ve saç bakım kursu, spor kursları, bilgisayar, yabancılara Türkçe öğretimi gibi kurslarında içinde bulunduğu çok sayıda meslek dalında kurs açtıklarını söyledi.