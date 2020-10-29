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Halk kütüphanesinin temeli atıldı

Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardımlar (IPA) bütçesinden yapılacak olan İl Halk Kütüphanesinin yapım ve inşaat çalışmaları başladı.

Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği'nin Katılım Öncesi Mali Yardımlar (IPA) bütçesinden yapılacak olan İl Halk Kütüphanesinin yapım ve inşaat çalışmaları başladı.


Demokrasi Parkı yanında eski kütüphane binasının yerine yapılacak olan halk kütüphanesi inşaatında temel atıldı. Adıyaman'ın ilk akıllı binası olacak olan halk kütüphanesi 3 katlı olacak. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve kurum müdürlerinin katıldığı tören ile binanın temeli atıldı.


Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından edilen duanın adından kurban kesilerek kütüphanenin temeli atıldı.


İnşaatına başlanan kütüphane binasının hayırlı olmasını dileyen Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti finansmanı ile Adıyaman Valiliği tarafından yürütülmektedir. AB Katılım Öncesi Mali Yardımlarının (AB-IPA) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) kapsamında desteklenmektedir. Bu proje ile bugün temelini atacağımız kütüphane binasının yanında Arsemia, Kocahisar, Cendere, Karakuş, Palanlı, Taşgedik, Turuş, Eski Besni ve Kızılin'deki ören yerlerin de turizm karşılama merkezi ile çevre düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 18 ayda tamamlanarak hizmete sunulması öngörülen kütüphane binası, 3 katlı bir park kütüphanesi olarak tasarlanmış ve ilimizin ilk akıllı binası olacaktır. Toplumun eğitim ve kültürel gelişimi için en önemli kuruluşların başında gelen kütüphanemizin ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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