Hamile kadını bağlayıp ziynet eşyalarını çalan 4 şahıs yakalandı

Adıyaman'da bir eve girerek hamile kadının ellerini bağlayıp ziynet eşyası çalan 1'i kadın 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gün Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi 2146 Sokak'ta yaşandı. Hamile olduğu öğrenilen Ş.U.'nun kapısını çalan 1'i kadın 3 şahıs Sağlık Bakanlığından geldiklerini ve bilgilendirmede bulunacaklarını söyleyerek Ş.U.'dan kapıyı açmasını istedi. Ş.U.'nun kapıyı açması ile eve giren şahıslar, ellerindeki bıçakla hamile kadını tehdit edip ellerini bantladı. Bıçakla tehdit edilen hamile kadın korku dolu anlar yaşadı. Ş.U.'nun ellerini bağlayan şahıslar daha sonra evde bulunan 8 adet yarım altın ile 4 adet bileziği alarak kaçtı.

Durum üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde 17 yaşındaki G.K., İ.E., F.Ü. ve E.Ç. isimli şahısları yakalamayı başardı. Gözaltına alınan şahısların emniyette sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.