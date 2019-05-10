Harfane ekibinden muhteşem konser

Adıyaman Belediyesi'nin, Adıyaman'ın değerlerini hemşerileriyle buluşturduğu ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programlarında sahne alan Adıyaman Belediyesi Harfane Grubu muhteşem bir konsere imza attı.

Adıyamanlıların, 11 ayın sultanı Ramazan ayının tadına varabilmeleri için Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Şehr-i Yaman'da Ramazan Etkinlikleri' programı Adıyaman Belediyesi Harfane Grubu'nun muhteşem konseriyle devam etti.

Demokrasi Parkında gerçekleştirilen 4. gün etkinlikleri Adıyaman Belediyesi Konservatuarı Tiyatro Bölümü oyuncuları tarafından sahnelenen tiyatro oyunuyla başladı. Oyundan sonra sahneye çıkan Adıyaman Belediyesi Harfane Grubu'nu dinlemeye gelen vatandaşlar söylenen türkülerle coştu.

Program sonunda Adıyaman Belediyesi yetkilileri, Adıyaman Belediyesi Harfane Grubuna verdikleri konserden dolayı teşekkür ederek, plaket ve hediye takdiminde bulundu.