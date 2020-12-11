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Harmanlı'da köpekler zehirleniyor iddiası

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesinde sahipli ve sahipsiz sokak köpeklerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendiği iddia edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Harmanlı Beldesinde sahipli ve sahipsiz sokak köpeklerinin kimliği belirsiz kişiler tarafından zehirlendiği iddia edildi.


Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesinde son 1 hafta içerisinde 10'un üzerinde sahipli ve sahipsiz köpek zehirlenerek öldürüldü. Vatandaşlar, kim veya kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen bu zehirlenme olayının aydınlatılmasını istiyor.


Kangal köpeği zehirlenerek öldürülen Ruhi Kelle, “Beldemizde daha önceden böyle bir olay yaşanmamıştı. Dün akşam benim köpeğimi de zehirlediler. Bu zehirlenen hayvanlara farklı bir zehir vermişler. Kuduz olmuş gibi ağzından salyalar akıyor. Hayvanın içinden lastik kokusu geliyor. Bu hayvanlara nasıl kıyıyorlar? Benim bu köpeğimi öldürerek, 9 tane yavrusunu yetim bıraktılar. Bu yavrulara kim bakacak” diye konuştu.

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