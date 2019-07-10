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Hasar gören üstgeçitte onarım çalışması

Adıyaman Belediyesi tarafından, geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında zarar gören üstgeçitte onarım çalışması yapıldı.


Geçtiğimiz günlerde Atatürk Bulvarı Sağlık Müdürlüğü önünde meydana gelen trafik kazasında kamyon damperi kalkarak üst geçide çarpmıştı. Kazada hasar gören üstgeçit Adıyaman Belediyesi tarafından onarılmaya başlandı.


Bir süre yaya kullanımına kapalı olan üstgeçitte gerçekleştirilen onarım çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, üstgeçidin kısa süre içerisinde eski haline kavuşturulup, vatandaşın hizmetine yeniden açılacağını dile getirdi.


Vatandaşlar kazadan dolayı hasar gören üstgeçidin bir an önce yapılıp hizmete açılmasını istedi.

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