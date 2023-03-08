Hasarlı binada kurtarılmak istenen kedi atlayarak kaçtı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin yakalama çalışmaları esnada balkondan atlayarak kaçtı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde de birçok ev yıkılmıştı. İnsanların terk etmek zorunda kaldıkları evlerin birinde mahsur kalan kedi, vatandaşların dikkatinden kaçmadı. Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir binanın ikinci katının balkonunda kediyi gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araç merdiveni yardımıyla kedinin kaldığı dairenin balkonuna ulaştı. Bir süre evin içinde kediyi arayan itfaiye erleri kediyi balkonda yakalamaya çalıştıkları sırada kedi balkondan atlayarak kaçtı.