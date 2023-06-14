Hasarlı evin söktüğü pencereleri ölümüne neden oldu

Adıyaman'da, ikinci el olarak almak istediği hasarlı evin pencerelerini sökmek isteyen kişi, camların boynunu kesmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre 24 yaşlarındaki Zeynel Malacı, Atatürk Bulvarı eski Fatih Polis Merkezi yakınlarında bulunan 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bir binanın pencerelerini ikinci el olarak almak istedi. Binaya giren Malacı, almak istediği pencereleri sökmek istediği esnada pencerede bulunan camlar patladı. Bu esnada Zeynel Malacı'nın boynu kesildi. Ağır yaralı olarak fark edilen Zeynel Malacı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Zeynel Malacı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.