Haşereyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, gündüzleri 9 araçla yürütülen lavra mücadelesinin, geceleri ise 7 araçla ULV (dumansız ve kokusuz ilaçlama) metoduyla ergin mücadelesi olarak devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

“Doğru metot ve doğru ilaçla tüm bilimsel veriler kullanılarak yapılan mücadelede geceleri kokusuz, göze ve kulağa hitap etmeyen sessiz bir metot olan ULV yöntemi kullanarak, gerçekleştirdiğimiz mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Haşereyle yoğun mücadelemiz sonucunda böcek popülasyonu kontrol altında olmasına rağmen, zaman zaman hedef dışı böceklerde halkımızı rahatsız etmektedir. Tarımda hasat döneminin de bazı haşerelerin artmasına sebep olmaktadır. Sıcakların artmasıyla birlikte hedef dışı böcek popülasyonunda da artış gözlendi. Yine hayvancılık ve tarımla iç içe bir şehir oluşumuzdan kaynaklanan sorunlarda artmaktadır. Birçok mahallemiz tarım arazilerimizle çevrilmiş olup şuan itibariyle hububatta hasat mevsimi olduğundan biçer-döver giren tarlalardan kaçan tarım kökenli böcekler şehir merkezine akın etmiştir. Şu ana kadar sivrisinek ve karasinekle mücadelede spesifik ilaç kullanılmakta olup bu tür vakalarda ilaç türünü kısmen değiştirerek gece geç saatlere kadar mücadelemiz devam etmektedir. Halkımızdan bu süreçte mümkün olduğu kadar odalarda ışık yakmamasını ve balkon ışıklarını yakacaklarsa pencerelerin ve balkon kapılarının kapalı tutulmasını istiyoruz. Bu tür ışık önünde uçuşan böcekler sivrisinek olmayıp, insan için zararsız ancak rahatsız haşerelerdir. Uzun ömürlü olmayan bu tür vakalar geçicidir. Önceki yıllarda dumanlama yöntemiyle ilaçlama yapılmaktaydı, şimdi ise göze ve kulağa hitap etmeyen bir yöntem olan ULV yöntemiyle ilaçlama yapılmaktadır. Bu haliyle dumanı görmeyen vatandaşlarımız ilaçlamanın yapılamadığını sanmakta, oysa ekip olarak haşereyle mücadeleyi tüm hızıyla sürdürmekteyiz.”