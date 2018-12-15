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Hasır çanta ve sepet yapımı kursu açıldı

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Kültür Evi’nde İş-Kur destekli hasır çanta ve sepet yapımı Adıyaman’da ilk kez açıldı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi ve Gençlik Kültür Evi'nde İş-Kur destekli hasır çanta ve sepet yapımı Adıyaman'da ilk kez açıldı.


Afrika ve Amerika'da yetişen rafya (raphia) ağacının yapraklarından elde edilen doğal iplerle hasır çanta ve sepetler örülüyor. Örme işlemi yorgan iğnesi ile yapılırken, kursa 25 kadın kursiyer katıldı.


Adıyaman Halk Eğitim Müdürü Aziz Özbilgiç, kurs ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kursumuza gelen kadın kursiyerler yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar edinmek, kaliteli bir zaman geçirmekle beraber bir yandan meslek öğrenirken, diğer yandan aile bütçelerine az da olsa bir katkıda bulunmaktadır.


Halk Eğitimi Merkezi olarak amacımız, kursu başarı ile bitiren kursiyerlerimizin kendi evinde ya da kuracağı iş yerinde hasırdan çanta ve sepet yaparak hem gelecek nesillere bu mesleği aktarabilmek, hem de para kazanabilmektir” dedi.


Özbilgiç, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde 2019 yılı bütçesi kapsamında bu tür kursların daha çok açılması ve daha çok insanın boş zamanlarını değerlendirerek, istihdam edilmesini sağlamak istediklerini söyledi.

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