İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasta kedi tedavi edildi

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri, hasta kediyi tedavi ederek, eski sağlığına kavuşturdu.


Geçirdiği kaza sonucu geçen hafta veteriner müdürlüğüne getirilen bir sokak kedisi, ameliyata alınarak, tedavi edildi. Uzman ekipler tarafından operasyonla doku nakli gerçekleştirilen kedi, eski sağlığına kavuştu.


Tedavi sonrasında kedinin kısa sürede sağlığına kavuştuğunu, şu sıralar sahiplenmeyi beklediğini belirten yetkililer, bunun dışında sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.