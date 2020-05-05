Hasta köpek, Adıyaman Belediyesi tarafından tedavi edildi

Konu ile ilgili bilgi veren Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkililer, “Duyarlı vatandaşlarımız tarafından yapılan ihbar neticesinde gözünden rahatsız olan sokak köpeği ekiplerimiz tarafından bulunduğu yerden alınarak rehabilitasyon merkezimize getirildi. İvedi şekilde tedavisine başlanan köpeğimizin bir an önce sağlığına kavuşması için veteriner hekimimiz gerekli müdahalelerde bulundu. Sağlık durumu şu an daha iyi olan köpeğimiz kısa süre içerisinde eski yaşamına dönecektir” diyerek bilgi verdi.