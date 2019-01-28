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Hasta olan usta öğretici yararına kermes düzenlenecek

Hastanede tedavi gören usta öğretici yararına Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği tarafından kermes ve müzikol düzenlenecek.


Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticilerinden Zeynal Sayın'ın Ankara'da devam eden tedavisi için yardım kermesi düzenlenecek. Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, 2 Şubat tarihinde kendi salonlarında gerçekleştirilecek etkinlik ile ilgili bilgi verdi.


Aziz Özbilgiç, “Sende Katıl etkinliği Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği Başkanlığı tarafından organize ediliyor. Bir arkadaşımız hastanede tedavi görüyor. Bu müzikal etkinliği usta öğreticilerimiz gerçekleştiriyor. Biz büyük bir camiayız. Bu cami olarak hastalarımız ve vefat edenlerin yakınları için kermes faaliyetleri düzenliyor. Bu gün Zeynal Sayın isimli usta öğretimcimizi bir hastalığa yakalandı, onun yararına müdürlükten onay alarak bir kermes ve müzik faaliyeti olacak. Daha çok usta öğretici ağırlıklı bir etkinlik olacak. Usta öğreticimize destek çıkacağız” diye konuştu.

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