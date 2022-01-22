Hasta uçak ambulansla sevk edildi

Adıyaman'da kalp rahatsızlığı olan bir hasta Erzurum'a olumsuz hava koşullarından dolayı uçak ambulans ile gönderildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı şikayeti ile gelen Veysi Çoşkun'un (54) yapılan tetkik ve muayenesinde kalp atar damarın yırtılma olduğu tespit edildi. Genel sağlık durumunun kötü olması nedeniyle daha özellikli bir hastane sevk edilmesine karar verildi. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin sevk için uygun olduğuna karar verildi. Ancak yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak ambulans istendi.

Sağlık Bakanlığına bağlı uçak ambulans Adıyaman Havaalanına indi. Ambulans ile havaalanına götürülen hasta buradan uçak ambulans ile Erzurum'a gönderildi.