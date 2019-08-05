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Hastane yakınında korkutan yangın

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki otluk alanda başlayan ve biranda büyüyen yangın korkuttu.


Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi batı kısmında otluk alanda yangın başladı. Eczaneler ve işyerlerinin olduğu bölgede çok sayıda araç park halinde iken otluk alanda başlayan yangın vatandaşları korkuttu. Yangının işyerlerine veya araçlara sıçrama ihtimali nedeniyle tedirgin olan vatandaşlar itfaiyenin yangına müdahalesiyle rahat bir nefes aldı.


İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın herhangi bir yere sıçramadan söndürüldü.


Yangının sigara izmaritinden kaynaklanmış olabileceği öğrenildi. Konuyla ilgili araştırma yapılıyor.

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