Hastanede deprem tatbikatı gerçekleştirildi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde UMKE, 112 Acil Sağlık, AFAD, İtfaiye, Jandarma ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen deprem tatbikatında olası bir depremde hastaların nakli ve depremde yapılması gereken senaryo canlandırıldı.

Senaryo gereği birinci derece deprem kuşağında Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan Adıyaman Sincik ilçe merkezinde 6.4 şiddetinde yaşanan depremde ilk olarak hastanede bulunan hastaların tahliyeleri gerçekleştirildi. Hastaların tahliye edilmesi sonrası UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından getirilen yaralı depremzedelere hastane bahçesinde kurulan sağlık çadırlarında sağlık ekipleri tarafından müdahaleler edildi. Senaryo gereği hayatını kaybeden bazı depremzedeler ceset torbalarına konulara bahçede morg olarak ayrılan yerlerde muhafaza edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve hastanede hayatını kaybeden bazı depremzedelerin yakınlarıysa hastane yönetimine saldırdı.

Senaryo gereği gerçeği aratmayan saldırıda, 3 kişi güvenlik görevlileri tarafından elleri kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih Doğan, “UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, Jandarma ve Emniyet ekipleri ve hastanenin ilgili birimlerinin koordineli çalıştığı bir tatbikat. Ekipler kendilerine verilen rolleri etkin ve aslına uygun bir şekilde icra etti. Tatbikatlarda ki amaç afet anında hareket ve olaylara müdahale etme kabiliyetimizi artırmaktır. Bir taraftan enkaz altında kalan hastaların kurtarılması, bir taraftan çıkan kimyasal maddeye maruz kalan vatandaşlarımıza AFAD ve UMKE ekipleri müdahale ederek Hastanemizin KBRN Ünitesinde dekontaminasyonu yapılarak tedavi altına alındı. Müdahalesi ve çıkan yangınlara itfaiye ekiplerince gerekli müdahalenin yapılıp insanların kurtarılarak sağlıklı bölgelere nakillerinin gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.